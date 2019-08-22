В Сети появились любопытные подробности прихода к власти Владимира Зеленского. О причинах победы бывшего актера на выборах главы государства рассказали влиятельные Telegram-каналы. По их словам, к триумфу комика приложили руку в США.

В Сети появились любопытные подробности прихода к власти Владимира Зеленского. О причинах победы бывшего актера на выборах главы государства рассказали влиятельные Telegram-каналы. По их словам, к триумфу комика приложили руку в США.Владимира Зеленского опекали американские конгрессмены изДемократической партии. Об этом сообщил Telegram-канал Intellinews.Авторы ссылаются на документы из Конгресса США и утверждают,что демократы поддерживали Зеленского во время выборов и вынудили теперь ужебывшего главу государства Петра Порошенко не затягивать с передачей дел. Именнопоэтому украинский лидер не спешит передавать президенту США Дональду Трампукомпромат на демократа Джо Байдена – его вероятного противника на президентскихвыборах – 2020, уверяет Telegram-канал.Сообщается также о неких "четких указаниях"администрации не сотрудничать с Трампом. Якобы это может ухудшитьотношения Киева с Конгрессом, большинство в котором контролируетДемократическая партия.В доказательство Telegram-канал опубликовал документы,которые, утверждают авторы, принадлежат американскому Конгрессу. В них генеральномупрокурору Украины Юрию Луценко дается "рекомендация" не лезть вовнутренние дела США и прекратить контакты с адвокатом главы Белого домаРудольфо Джулиани.О подготовке встречи с ДональдомТрампом рассказала в четверг, 22 августа, замглавы украинского МИДа ЕленаЗеркаль. По ее словам, переговоры двух лидеров пройдут в Польше. Сейчасвнешнеполитические ведомства готовят информационно-аналитические материалы идокументы, которые планируется подписать.