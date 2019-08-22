В Сети появились любопытные подробности прихода к власти Владимира Зеленского. О причинах победы бывшего актера на выборах главы государства рассказали влиятельные Telegram-каналы. По их словам, к триумфу комика приложили руку в США.
В Сети появились любопытные подробности прихода к власти Владимира Зеленского. О причинах победы бывшего актера на выборах главы государства рассказали влиятельные Telegram-каналы. По их словам, к триумфу комика приложили руку в США.
Владимира Зеленского опекали американские конгрессмены из
Демократической партии. Об этом сообщил Telegram-канал Intellinews.
Авторы ссылаются на документы из Конгресса США и утверждают,
что демократы поддерживали Зеленского во время выборов и вынудили теперь уже
бывшего главу государства Петра Порошенко не затягивать с передачей дел. Именно
поэтому украинский лидер не спешит передавать президенту США Дональду Трампу
компромат на демократа Джо Байдена – его вероятного противника на президентских
выборах – 2020, уверяет Telegram-канал.
Сообщается также о неких "четких указаниях"
администрации не сотрудничать с Трампом. Якобы это может ухудшить
отношения Киева с Конгрессом, большинство в котором контролирует
Демократическая партия.
В доказательство Telegram-канал опубликовал документы,
которые, утверждают авторы, принадлежат американскому Конгрессу. В них генеральному
прокурору Украины Юрию Луценко дается "рекомендация" не лезть во
внутренние дела США и прекратить контакты с адвокатом главы Белого дома
Рудольфо Джулиани.
О подготовке встречи с Дональдом
Трампом рассказала в четверг, 22 августа, замглавы украинского МИДа Елена
Зеркаль. По ее словам, переговоры двух лидеров пройдут в Польше. Сейчас
внешнеполитические ведомства готовят информационно-аналитические материалы и
документы, которые планируется подписать.