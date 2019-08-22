Страсти вокруг ухода певицы Наргиз от продюсера Максима Фадеева не утихают. Известный музыкант обнажил всю правду.

Страсти вокруг ухода певицы Наргиз от продюсера Максима Фадеева не утихают. Известный музыкант обнажил всю правду.Певец признался, что хорошо ориентируется в этой сфере. Именно поэтому он с уверенностью может сказать, что в таких ситуациях правда всегда на стороне обоих.Исполнитель рассказал, что на лейбле артист всегда сначала подписывает контракт. В нем указано, что после окончания договора лейбл вправе забрать права на песни, имя, сети артиста. Соответственно, музыкант изначально должен понимать, на какие условия соглашается.Но зачастую случается так, что человек, став известным, начинает протестовать. Его уже не устраивает то, что определенную часть денег он отдает лейблу. Из-за ослепившей его славы он пытается вырваться и идти своей дорогой, позабыв о контракте."Скорее всего, между Фадеевым и Наргиз случился какой-то спор, в результате которого Максим так поступил с певицей, она же, в свою очередь, считает правой себя", – предположил Alex Simons.Сам он старается не осуждать никого в таких ситуациях. Ведь, по мнению певца, абсолютной точки зрения в таком конфликте нет и быть не может.