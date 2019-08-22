В семье 56-летнего американского режиссера Квентина Тарантино и 35-летней израильской певицы и модели Даниэлы Пик ожидается прибавление.

Журнал People распространил информацию о том, что в семье 56-летнего американского режиссера Квентина Тарантино и 35-летней израильской певицы и модели Даниэлы Пик ожидается прибавление."Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить о том, что они ожидают ребенка".Какой-либо другой информации издание не приводит.Ранее Квентин Тарантино утверждал, что ему не приходится выбирать между работой и семьей, потому что он занимается любимым делом и выбор свой сделал давно. Все изменилось в 2009 году, когда познакомилась пара. Это произошло в Израиле во время представления в стране фильма "Бесславные ублюдки". В 2018 году Тарантино и Пик поженились.Это первый брак прославленного режиссера, передает ТАСС. И для обоих этот ребенок будет первым.