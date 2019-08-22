В Буэнос-Айресе прошел чемпионат мира по аргентинскому танго. Во время него произошла вопиющая ситуация.

В Буэнос-Айресе прошел чемпионат мира по аргентинскому танго. Во время него произошла вопиющая ситуация.Российский танцор Кирилл Паршаков после выступления напал на свою партнершу Анну Гудыно. Он ударил девушку кулаком в лицо.Случившееся заметили организаторы конкурса. Первым делом они дисквалифицировали агрессора. После они предложили жертве написать заявление и выступить с другим партнером. От обеих инициатив девушка отказалась.Отметим, что Кирилл и Анна не просто коллеги, а, в первую очередь, супруги. И, судя по реакции танцовщицы, в их семье это обыденная ситуация."Вчера был полуфинал чемпионата мира, после танца мы поругались, из-за того что не все получилось", – призналась пара.По словам супругов, организаторы неправильно восприняли увиденное. Кроме того, им очень обидно за то, что их дисквалифицировали.Также Паршаков и Гудыко добавили, что хотят призвать всех профессиональных танцоров контролировать свои эмоции. Они надеются, что их ситуация послужит примером для всех эмоциональных пар, пишет . "И вы будете еще больше ценить и любить друг друга", – подчеркнули супруги.