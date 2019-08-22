Бывший участник проекта Дом-2 Егор Холявин теперь более известен под прозвищем русский Кен из-за множества пережитых пластических операций. Накануне стало известно, что его преображения не прошли для него даром.

Бывший участник проекта "Дом-2" Егор Холявин теперь более известен под прозвищем "русский Кен" из-за множества пережитых пластических операций. Накануне стало известно, что его преображения не прошли для него даром.Оказалось, шоумен страдает расстройством пищевого поведения. Недавно многие заметили, что Егор буквально выпал из медийного пространства.Этому нашлось разумное объяснение. На данный момент Холявин всерьез занялся своим здоровьем.Он признался, что месяц назад он просто умирал. Сейчас же мужчина находится за пределами Москвы."Я прохожу реабилитацию", – поделился экс-участник телестройки.Отметим, за последние три года шоумен сделал 22 пластических операции. Кроме того, всего за 8 первых месяцев мужчина сбросил более 40 килограммов лишнего веса. После начавшихся проблем со здоровьем Егор заявил, что ему вообще не стоило заниматься похудением, чуть не лишившим его жизни, сообщает ."Это анорексия второй степени, которая пришла на смену ожирению", – признался знаменитость.Напомним, когда Егор пришел на проект "Дом-2", его вес составлял 165 килограммов. Сейчас его параметры равны 69 килограммам при росте 187 сантиметров. Находясь на реабилитации, ему удалось набрать еще 10. Теперь врачи спокойны за его здоровье.