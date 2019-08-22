Кейт Миддлтон и принц Уильям в сопровождении детей и нянь были вынуждены лететь обычным пассажирским рейсом. Герцоги Кембриджские пытаются нивелировать скандал, который разгорелся из-за принца Гарри и Меган Маркл.

Кейт Миддлтон и принц Уильям всопровождении детей и нянь были вынуждены лететь обычным пассажирским рейсом. ГерцогиКембриджские пытаются нивелировать скандал, который разгорелся из-за принца Гаррии Меган Маркл.Сегодня, 22 августа, пассажиров бюджетногорейса в Шотландию шокировало появление на борту августейшего семейства.Кейт, Уильям, их дети – Джордж, Шарлотта и Луи, мама герцогини – Кэрол Миддлтони няня малышей спокойно заняли свои места и в 8:45 утра вылетели из международного аэропорта Норвич вАбердин. Примечательно, что поездка герцогов Кембриджскихв один конецобошлась в сущие копейки – всего 73фунта на человека (примерно шесть тысяч рублей)."Они сидели впереди меня. Я летаю этим маршрутом все время. Никто не знал, что летит вместе с членами королевской семьи. Позже я понял, что мать Кейт сидит через несколько рядов от меня", – цитирует Daily Mail обескураженного пассажира рейса.После в Сети появились фото,сделанные очевидцами. В кадре Принц Уильям, нагруженный сумками, идет потерритории аэропорта. За ним бегут дети – принц Джордж с рюкзаком и принцессаШарлотта с сумочкой. Позади шагает Кейт Миддлтон с принцем Луи на руках в сопровожденииняни. Августейшее семейство ожидал автомобиль, на котором они доехали в замокБалморал.Скорее всего, Кейт, Уильяму и ихотпрыскам пришлось отдуваться за родственников – Герцоги Кембриджские намеренно выбрали бюджетный рейс, чтобы переключить внимание британцев, которыев последнее время недовольны поведением членов монаршей семьи.Напомним, выходка Меган Маркл ипринца Гарри спровоцировала скандал. Герцогов Сассекских раскритиковали заполет на частном бизнес-джете. Британцы возмутились дороговизной поездки,тому же, по словам экологов, этот вид транспортавыбрасывает в воздух больше углекислого газа, чем пассажирские самолеты. За и принца Гарри заступился музыкант Элтон Джон. Он заявил заверил, чтолично оплатил самолет и сделал пожертвование в фонд защиты окружающей среды.