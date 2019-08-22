Кейт Миддлтон и принц Уильям в
сопровождении детей и нянь были вынуждены лететь обычным пассажирским рейсом. Герцоги
Кембриджские пытаются нивелировать скандал, который разгорелся из-за принца Гарри
и Меган Маркл.
Кейт Миддлтон и принц Уильям в
сопровождении детей и нянь были вынуждены лететь обычным пассажирским рейсом. Герцоги
Кембриджские пытаются нивелировать скандал, который разгорелся из-за принца Гарри
и Меган Маркл.
Сегодня, 22 августа, пассажиров бюджетного
рейса в Шотландию шокировало появление на борту августейшего семейства.
Кейт, Уильям, их дети – Джордж, Шарлотта и Луи, мама герцогини – Кэрол Миддлтон
и няня малышей спокойно заняли свои места и в 8:45 утра вылетели из международного аэропорта Норвич в
Абердин. Примечательно, что поездка герцогов Кембриджских
в один конец
обошлась в сущие копейки – всего 73
фунта на человека (примерно шесть тысяч рублей).
"Они сидели впереди меня. Я летаю этим маршрутом все время. Никто не знал, что летит вместе с членами королевской семьи. Позже я понял, что мать Кейт сидит через несколько рядов от меня", – цитирует Daily Mail обескураженного пассажира рейса.
После в Сети появились фото,
сделанные очевидцами. В кадре Принц Уильям, нагруженный сумками, идет по
территории аэропорта. За ним бегут дети – принц Джордж с рюкзаком и принцесса
Шарлотта с сумочкой. Позади шагает Кейт Миддлтон с принцем Луи на руках в сопровождении
няни. Августейшее семейство ожидал автомобиль, на котором они доехали в замок
Балморал.
Скорее всего, Кейт, Уильяму и их
отпрыскам пришлось отдуваться за родственников – Герцоги Кембриджские намеренно выбрали бюджетный рейс, чтобы переключить внимание британцев, которые
в последнее время недовольны поведением членов монаршей семьи.
Напомним, выходка Меган Маркл и
принца Гарри спровоцировала скандал. Герцогов Сассекских раскритиковали за
полет на частном бизнес-джете. Британцы возмутились дороговизной поездки,
тому же, по словам экологов, этот вид транспорта
выбрасывает в воздух больше углекислого газа, чем пассажирские самолеты. За и принца Гарри заступился музыкант Элтон Джон. Он заявил заверил, что
лично оплатил самолет и сделал пожертвование в фонд защиты окружающей среды.