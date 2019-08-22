Экс-солистка группы Блестящие поделилась с поклонниками в Stories Instagram неожиданной новостью. Анна Семенович получила выложила видео, в котором ее зовут замуж.

Экс-солистка группы "Блестящие" поделиласьс поклонниками в StoriesInstagramнеожиданной новостью. Анна Семенович получила выложила видео, в котором еезовут замуж.Певица побывала на музыкальном фестивале "Звезды Русского Радио" вСочи. Он стартовал сразу на двухплощадках – на Медальной Площади Олимпийского парка и на площади Южного МолаСочинского морского порта. Отчет знаменитостьвыложила на свей странице в соцсети.На одном из фрагментов она стоит на сцене с телеведущимАлексеем Куличковым, который делает ей предложение. "Мы снимались в однойпередаче… "Муж напрокат"… В Сочи мы опять вместе, осталось только поцеловатьсяи подарить тебе кольцо!" – заявил Куличков.Анна Семенович заметно растерялась и смутилась, нонашла, как ответить. "Ой, подожди, подожди, не спеши", – смеясь, сказалаартистка. "Ну вот получила предложение руки и сердца, неожиданно", – подписаларолик в Instagramзвезда.Отметим, вокруг личнойжизни исполнительницы всегда ходило много слухов. 39-летняя покане замужем и к своему возрасту еще не познала радости материнства. Как писали "Дни.ру",певица ранее высказалась по этому поводу."Я планируюродить сама, хотела бы двух даже. В крайнем случае, если будут проблемы создоровьем, можно прибегнуть к суррогатному материнству. Это прекрасный выход ихорошее дело, улучшающее в нашей стране демографическую ситуацию", -заявила .