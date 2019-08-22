Экс-солистка группы Блестящие поделилась
с поклонниками в Stories
Instagram
неожиданной новостью. Анна Семенович получила выложила видео, в котором ее
зовут замуж.
Экс-солистка группы "Блестящие" поделилась
с поклонниками в Stories
Instagram
неожиданной новостью. Анна Семенович получила выложила видео, в котором ее
зовут замуж.
Певица побывала на музыкальном фестивале "Звезды Русского Радио" в
Сочи. Он стартовал сразу на двух
площадках – на Медальной Площади Олимпийского парка и на площади Южного Мола
Сочинского морского порта. Отчет знаменитость
выложила на свей странице в соцсети.
На одном из фрагментов она стоит на сцене с телеведущим
Алексеем Куличковым, который делает ей предложение. "Мы снимались в одной
передаче… "Муж напрокат"… В Сочи мы опять вместе, осталось только поцеловаться
и подарить тебе кольцо!" – заявил Куличков.
Анна Семенович заметно растерялась и смутилась, но
нашла, как ответить. "Ой, подожди, подожди, не спеши", – смеясь, сказала
артистка. "Ну вот получила предложение руки и сердца, неожиданно", – подписала
ролик в Instagram
звезда.
Отметим, вокруг личной
жизни исполнительницы всегда ходило много слухов. 39-летняя пока
не замужем и к своему возрасту еще не познала радости материнства. Как писали "Дни.ру",
певица ранее высказалась по этому поводу.
"Я планирую
родить сама, хотела бы двух даже. В крайнем случае, если будут проблемы со
здоровьем, можно прибегнуть к суррогатному материнству. Это прекрасный выход и
хорошее дело, улучшающее в нашей стране демографическую ситуацию", -
заявила .