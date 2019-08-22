Певица
опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта разоблачительные фото
коллеги. На них Анастасия Стоцкая предстала без макияжа.
Певица
опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта разоблачительные фото
коллеги. На них Анастасия Стоцкая предстала без макияжа.
Анна
Семенович, Анастасия Стоцкая, Оксана Федорова и многие другие звезды российского
шоу-бизнеса стали гостями на музыкальном фестивале в Геленджике. Семенович
отправилась туда прямиком из Сочи, где также ранее выступила на подобном
мероприятии.
Во время сбора
в аэропорт экс-солистка группы "Блестящие" решила поснимать своих коллег. Оказалось,
что хуже остальных подготовилась именно Анастасия Стоцкая, сообщает На снимках, сделанных
Семенович, ее коллега без косметики выглядит не выспавшейся и не похожей на
себя.
Как писали "Дни.ру", в
июле ведущий шоу "Дом-2" Влад Кадони в пух и прах разнес образ, который выбрала для похода на премию "Мама года 2019" журнала Moda
Topical. Шоумен отметил, что артистка переборщила с мейкапом. "Цвет
теней слишком опасный – с ним любая станет похожа на больного кролика", -
заявил Кадони.
Напомним, замужем за ресторатором по имени Сергей. Вместе супруги
воспитывают восьмилетнего сына Александра и двухлетнюю дочь Веру. Исполнительница
активно занимается собственной карьерой, однако в приоритете у нее семья.