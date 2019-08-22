Певица опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта разоблачительные фото коллеги. На них Анастасия Стоцкая предстала без макияжа.

Певицаопубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта разоблачительные фотоколлеги. На них Анастасия Стоцкая предстала без макияжа.АннаСеменович, Анастасия Стоцкая, Оксана Федорова и многие другие звезды российскогошоу-бизнеса стали гостями на музыкальном фестивале в Геленджике. Семеновичотправилась туда прямиком из Сочи, где также ранее выступила на подобноммероприятии.Во время сборав аэропорт экс-солистка группы "Блестящие" решила поснимать своих коллег. Оказалось,что хуже остальных подготовилась именно Анастасия Стоцкая, сообщает На снимках, сделанныхСеменович, ее коллега без косметики выглядит не выспавшейся и не похожей насебя.Как писали "Дни.ру", виюле ведущий шоу "Дом-2" Влад Кадони в пух и прах разнес образ, который выбрала для похода на премию "Мама года 2019" журнала ModaTopical. Шоумен отметил, что артистка переборщила с мейкапом. "Цветтеней слишком опасный – с ним любая станет похожа на больного кролика", -заявил Кадони.Напомним, замужем за ресторатором по имени Сергей. Вместе супругивоспитывают восьмилетнего сына Александра и двухлетнюю дочь Веру. Исполнительницаактивно занимается собственной карьерой, однако в приоритете у нее семья.