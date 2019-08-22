Дмитрий Шепелев оказался в больнице. Услышав истошные крики ребенка, популярный телеведущий не смог сдержать эмоций.

Дмитрий Шепелев оказался в больнице. Услышав истошные крики ребенка, популярный телеведущий не смог сдержать эмоций.Дмитрий Шепелев поделился впечатлениями от пребывания в клинике на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В приложении Stories ведущий скандально известного шоу "На самом деле" опубликовал фотографию, на которой запечатлел вход в отделение педиатрии. Снимок шоумен сопроводил коротким, но крайне эмоциональным рассказом."Жду приема врача. В соседнем крыле педиатрия. Истошно, страшно кричит ребенок. Сердце сжимается от жалости. Фантазия дорисовывает чудовищные картины: наверное перелом. Открытый! Ему точно сейчас на живую варавляют кости. Точно с кровью. Несчастный. Он кричит и кричит: "Пожалуйста не надо! Нет, Нет, Нет! Мамуля! Мамочка! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)," – рассказал душераздирающую историю Дмитрий Шепелев.Наслушавшись криков ребенка, телеведущий не сдержал эмоций. "Ну просто ***. Сижу. дрожу. удивляюсь выдержке врачей", – признался шоумен. Однако ситуация в одно мгновение резко изменилась. "И тут мелкий кричит: "Неееееет! Аааааа! Я еще не досмотрел мультииииик! Аааааа!" Выдохнувший Дмитрий Шепелев сделал вывод: "Вот 100% все у нас идет из головы и проблемы часто мы выдумываем сами безо всяких оснований".Отметим. что у самого Дмитрия Шепелева подрастает шестилетний сын Платон. Телеведущему ребенка подарила ныне покойная певица Жанна Фриске. Вскоре после рождения мальчика артистка узнала о том, что у нее неоперабельная опухоль мозга. На протяжении многих месяцев исполнительница боролась с недугом, но проиграла. Летом 2015 года Жанна Фриске умерла. Мальчика воспитывает ее несостоявшийся муж Дмитрий Шепелев.