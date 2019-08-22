Следователи и сотрудники прокураторы начали проверку по факту ЧП с обрушением горной породы в шахте Ново-Кальинская в Североуральске. Напомним, инцидент произошел 21 августа на глубине более 1200 метров.

Следователи и сотрудники прокураторы начали проверку по факту ЧП с обрушением горной породы в шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске. Напомним, инцидент произошел 21 августа на глубине более 1200 метров. В результате завалов доступ к одному из рабочих оказался отрезан. Разбор проводили более двадцати спасателей и шахтеров. Спустя более трех часов работы они нашли погибшего. По предварительным данным, трагедия произошла из-за подземного землетрясения, горнорабочие называют его горным ударом, сообщает ГТРК "Урал"."В ходе проверки СК выполнит все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Тело умершего шахтера направят на судмедэкспертизу, которая определит точные причины смерти. В настоящий момент мы начали опрос рабочих предприятия. Кроме того, будет изучена вс документация о проводившихся работах, в том числе о проведенном для сотрудников шахты инструктаже. По итогу проверки органы Следственного комитета примут процессуальное решение", – заявил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.