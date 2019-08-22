На недавнем совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос правоохранительным органам и указал на серьезные недостатки в их работе. По мнению экспертов, сложившаяся в силовых структурах ситуация начинает угрожать устойчивости режима и власти Батьки.

На недавнем совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос правоохранительным органам и указал на серьезные недостатки в их работе. По мнению экспертов, сложившаяся в силовых структурах ситуация начинает угрожать устойчивости режима и власти Батьки.Прошедшее совещание Лукашенко назвал"историческим". "Похоже, это действительно так", – отметилв своей колонке на "Радио Свобода" политолог Валерий Карбалевич.По его словам, силовые службы в Белоруссии имеют особыйстатус и служат опорой правящего режима, важнейшим инструментом для удержаниявласти в руках Лукашенко. "Поэтому их функции в Беларуси намного шире, чемв демократических странах", – отметил эксперт.Почему же Батька обрушился на правоохранителей с резкойкритикой, задается вопросом Карбалевич. На его взгляд, для этого есть двепричины.Прежде всего, вседозволенность и бесконтрольность силовиков позволяетим вести собственную игру, обслуживать лишь свои интересы. На каком-то этапеситуация начала выходить из-под контроля Лукашенко и начала угрожатьстабильности режима, пояснил аналитик.Во-вторых, в эпоху всеобщего распространения интернетаинциденты с силовиками стали приобретать широкий общественный резонанс. В итогеэто бьет по репутации , что особенно опасно в преддверии парламентскихи президентских выборов, пояснил Карбалевич.Главу государства белорусы будут выбирать только в следующемгоду, но эксперты отмечают, что Батька уже задумался о преемнике. Политическийаналитик Павел Усов полагает, что в ближайшее время Лукашенко покидатьпрезидентское кресло не намерен. Однако изменения в Конституцию для обеспечениятранзита власти вполне возможны.Эксперт не исключает, что власть в Белоруссии может перейтиот отца к сыну. Наиболее вероятный кандидат – 43-летний Виктор ,курирующий силовой блок республики. Всего у Батьки три сына – Виктор, Дмитрий и14-летний Николай.