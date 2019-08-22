На недавнем совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос правоохранительным органам и указал на серьезные недостатки в их работе. По мнению экспертов, сложившаяся в силовых структурах ситуация начинает угрожать устойчивости режима и власти Батьки.
На недавнем совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос правоохранительным органам и указал на серьезные недостатки в их работе. По мнению экспертов, сложившаяся в силовых структурах ситуация начинает угрожать устойчивости режима и власти Батьки.
Прошедшее совещание Лукашенко назвал
"историческим". "Похоже, это действительно так", – отметил
в своей колонке на "Радио Свобода" политолог Валерий Карбалевич.
По его словам, силовые службы в Белоруссии имеют особый
статус и служат опорой правящего режима, важнейшим инструментом для удержания
власти в руках Лукашенко. "Поэтому их функции в Беларуси намного шире, чем
в демократических странах", – отметил эксперт.
Почему же Батька обрушился на правоохранителей с резкой
критикой, задается вопросом Карбалевич. На его взгляд, для этого есть две
причины.
Прежде всего, вседозволенность и бесконтрольность силовиков позволяет
им вести собственную игру, обслуживать лишь свои интересы. На каком-то этапе
ситуация начала выходить из-под контроля Лукашенко и начала угрожать
стабильности режима, пояснил аналитик.
Во-вторых, в эпоху всеобщего распространения интернета
инциденты с силовиками стали приобретать широкий общественный резонанс. В итоге
это бьет по репутации , что особенно опасно в преддверии парламентских
и президентских выборов, пояснил Карбалевич.
Главу государства белорусы будут выбирать только в следующем
году, но эксперты отмечают, что Батька уже задумался о преемнике. Политический
аналитик Павел Усов полагает, что в ближайшее время Лукашенко покидать
президентское кресло не намерен. Однако изменения в Конституцию для обеспечения
транзита власти вполне возможны.
Эксперт не исключает, что власть в Белоруссии может перейти
от отца к сыну. Наиболее вероятный кандидат – 43-летний Виктор ,
курирующий силовой блок республики. Всего у Батьки три сына – Виктор, Дмитрий и
14-летний Николай.