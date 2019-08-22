В общей сложности в этой части сквера установят 57 уличных светильников и 36 лавочек

В общей сложности в этой части сквера установят 57 уличных светильников и 36 лавочекСити-менеджер Владимира Андрей Шохин проверил благоустройство сквера на улице Чайковского.По проекту благоустройства сквера там должны оборудовать детские площадки с резиновым покрытием, озеленить территорию (клумбы и газоны), установить новое освещение, скамейки, малые архитектурных форм и ограждения.Сквер разделили на 2 зоны. В основной, «музыкальной» зоне, доминантой которой стал памятник композитору Чайковскому, выложили декоративную плитку (сам памятник выделили декоративным мощением в виде клавиш рояля), устроили клумбы для цветников, засеяли газоны, установили фонари. В общей сложности в этой части сквера установят 57 уличных светильников и 36 лавочек.В «детской» зоне, отделенной от основной части сквера, также уже выложили современное плиточное покрытие, подготовили газоны и установили ограждение, благодаря которому заигравшиеся дети не смогут выбежать на дорогу. В детском городке начали монтаж большого игрового комплекса «Корабль», спортивной площадки, аттракционов, фонарей и лавочек.Подрядчики заверили, что объект сдадут ко Дню города, 31 августа.