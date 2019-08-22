В Подмосковье прогулка на воздушном шаре едва не обернулась трагедией. Неуправляемый аэростат, на борту которого находились 7 человек, таранил деревья и заборы, повис на линиях электропередачи, и в итоге рухнул на землю.

В Подмосковье прогулка на воздушном шаре едва не обернулась трагедией. Неуправляемый аэростат, на борту которого находились 7 человек, таранил деревья и заборы, повис на линиях электропередачи, и в итоге рухнул на землю. Детали аварии сейчас изучают следователи. По предварительной версии, пилот не смог справиться с мощным порывом ветра. Кто организовал полет, и как обеспечивалась безопасность пассажиров?Татьяна и Анатолий Томленовы и подумать не могли, что прямо на их дачном участке разыграется драма с падением воздушного шара и что Анатолию Алексеевичу суждено стать спасителем воздухоплавателей.Потерявший управление шар коммерческой компании падал на деревню Никульское под Дмитровым на глазах многочисленных очевидцев."Шар падает об землю, отскакивает и несется в сторону высоковольтных проводов, дальше он задевает эти провода, происходит короткое замыкание, вспышка, после чего шар, пролетая автодорогу, и падает в поле", — говорит очевидец.Все это время в корзине аэростата находились пилот и шесть туристов, чьи жизни буквально висели на волоске."На самом деле просто неожиданно появилась туча и наш пилот, сказал, что ребят, вот эта туча — не очень хорошая. Мы приблизились к земле, ветер нас начал уносить и мы поняли, что мы летим прямо на какую-то земляную огромную гору", — рассказывает потерпевшая Галина Водолеева.Именно в этот момент Анатолий Алексеевич Томленов и вцепился мертвой хваткой в корзину воздушного шара, которую ветром колотило об землю, деревья и заборы."Поднял где-то на метра два и я пролетел где-то на корзине семь метров. Когда я упал, я быстро перевернулся, я удачно упал. Вижу, шар идет по забору, а за ним и корзина", — говорит Томленов."Мы все подбежали, и схватились за корзину, в этот момент кто-то из толпы крикнул — выбирайтесь из корзины, и там буквально в считаные секунды, все люди в корзине там 6-7 человек, примерно, все просто выпрыгнули с этой корзины и был дикий крик девушек", — рассказывает очевидец Олег Молчанов.После чего шар тут же опять взмыл в воздух и уже окончательно упал на столбы высоковольтной линии.Компания, так безоглядно рискующая жизнями клиентов, зарегистрирована в жилой пятиэтажке в Химках. Гендиректор, он же пилот Валерий Шкуленко, утверждает, что ничего страшного не произошло."Пассажиры вышли, шар не удержали, команда на посадке порывы ветра рванули , он и пролетел еще 200 метров ну и приземлился на столб, выеденного яйца не стоит", — сказал Шкуленко.Остался без ответа вопрос, почему шар с людьми на борту был поднят в воздух при шквальных порывах ветра, о которых не раз в этот день предупреждало МЧС."Дабы подняться в небо, мы подаем план полета, который может быть либо в формате уведомления, либо разрешительного в тех областях, неконтролируемых, мы подаем лишь уведомление, мы сообщаем, что в этом районе будет летать наш воздушный шар", — пояснил вице-президент федерации воздухоплавательного спорта РФ Иван Меняйло.Теоретически владельцы и пилоты коммерческого воздушного шара обязаны иметь с десяток лицензий, сертификатов и страховок. Кто их проверяет в воздухе?