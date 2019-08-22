22.08.2019

2019-08-22 13:45:26

Страшный взрыв перепугал жителей Чечни

На территории автозаправочной станции в Чеченской Республике прогремел взрыв, который повлек за собой пожар. ЧП перепугало местных жителей.



Огонь спалил две близлежащие постройки и один автомобиль. По данным , к неожиданному исходу привело детонирование автоцистерны со сжиженным углеводородным газом. Место происшествия было оцеплено правоохранителями.