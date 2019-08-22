Гостьей программы Судьба человека стала чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина. По ее словам, это на ринге она наглая и агрессивная и напористая, а в жизни она добрая, мягкая и пушистая, нуждающаяся в мужской заботе и поддержке.

Гостьей программы "Судьба человека" стала чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина. По ее словам, это на ринге она наглая и агрессивная и напористая, а в жизни она добрая, мягкая и пушистая, нуждающаяся в мужской заботе и поддержке. Как и многие другие девочки, в детстве она мечтала стать моделью или стюардессой. Однако, впервые оказавшись в самолете, поняла, что боится летать, а вот биться на ринге ей не страшно. Однако сколько усилий стоит за этим – знает только она сама.Наталья из многодетной семьи. В лихие девяностые бокс стал для нее едва ли не единственным способом заработать деньги. Когда родители узнали о новом увлечении дочери, они пришли в ужас. Мама умоляла ее одуматься и пугала, что бокс погубит ее красоту. Но дочь пообещала, что к своему лицу соперниц не подпустит. Несмотря на то, что свои обещания она сдержала, мама спортсменки до сих пор не может смотреть ее бои.За время своей боксерской карьеры Рагозина ни разу не потерпела поражения. 22 поединка увенчались победой, причем 13 из них – нокаутом соперниц. В какой-то момент у нее просто не осталось конкурентов. Ни за какие деньги они не соглашались выходить на ринг против "русской кувалды" – как ее прозвали.Рагозина родилась в Казахстане в обычной, неспортивной семье: папа – шахтер, мама – парикмахер. В детстве благодаря сестре Наталья начала заниматься легкой атлетикой, увлеклась бегом. В результате стала даже чемпионкой Азии, Казахстана. А потом переехал к тете в Нижний Тагил, поступила в педагогический колледж. Там учились и боксеры, которые говорили Рагозиной, что у нее тяжелая рука и надо идти в бокс. Когда однажды она все же зашла в зал, все и завертелось: сначала кикбоксинг, потом любительский бокс, а потом и профессиональный, которому она посвятила 20 лет.В Москву Наталью отправил тренер. Это было в 1995 году. В столице Рагозину никто не ждал, с собой у нее было 1500 рублей, которые она и потратила за день. Борису Корчевникову спортсменка призналась, что хотела вернуться обратно в Нижний Тагил. "Но я решила остаться и доказать всем, что смогу, буду самой сильной и непобедимой. И я это сделала", — добавила она.В московском спортивном клубе Наталья встретила своего первого мужа Михаила. Он возглавлял федерацию кикбоксинга в Чебоксарах. Ради него Рагозина бросила все, в том числе и свою карьеру, которая только пошла вверх. Вскоре у них родился сын Ваня. А потом Наталье позвонили из федерации бокса и предложили вернуться в спорт. Она поняла, что это ее шанс, стала заниматься и за месяц скинула 17 килограмм. Муж поддерживал ее, но не ожидал, что они снова поедут в Москву. Ревновал ее к спорту. А однажды и вовсе поднял на нее руку."Сейчас я думаю, что женщина не должна быть сильнее мужчины. Этого они не прощают", — призналась абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.После развода папу Ване заменил отец Натальи, который и по сей день живет с ней. Он он полностью взял на себя воспитание внука: забирал его из сада, школы, готовил, смотрел за ним, когда Рагозина уезжала на сборы и соревнования.Потом спортсменка встретила Федора, мужчину, которому, по ее словам, она обязана тем, кем сейчас является. Именно благодаря ему она стала следить за собой, начала учиться, перестала бояться камер. "Я просто доверилась тому человеку, поняла, что он – настоящий мужчина: достойный, сильный, который отвечает за свои поступки, не боится обязательств", — призналась Наталья. Вместе они прожили 12 лет, а потом она ушла к звездному адвокату Сергею Жорину.Но отношения с Жориным продлились недолго: "Мы разные оказались. Слава богу, что так все произошло, что мы расстались. Не за 12 лет жизни, а за два года".По какой причине расстались Наталья и Сергей? Что сын Рагозиной вспоминает о ее поединках? И чем Наталья удивила зрителей проекта "Удивительные люди", когда была там членом жюри? Ответы – в "Судьбе человека".