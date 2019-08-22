Владимир Путин и финский президент Саули Ниинисте поужинали в ресторане Walhalla, что в Хельсинки. Меню состояла из местной рыбы, супа из топинамбура и утиной грудки под соусом из лисичек.

Владимир Путин и финский президент Саули Ниинисте поужинали в ресторане Walhalla, что в Хельсинки. Меню состояла из местной рыбы, супа из топинамбура и утиной грудки под соусом из лисичек, сообщает агентство РИА Новости.На десерт первым лицам подали свежие ягоды и шербет из княженики (близкого родственника малины).Напомним, 21 августа Владимир Путин приехал в Хельсинки. Как заявил на пресс-конференции российский президент, отношения двух стран развиваются успешно. Особый прогресс наблюдается в экономике, культуре и экологии.