43-летняя Наталья Рагозина рассказала Борису Корчевникову о
разводе со вторым мужем – известным адвокатом Сергеем Жориным. Спортсменка, которую по праву называют царицей
бокса, стала героем сегодняшнего выпуска программы Судьба человека на
телеканале Россия 1.
43-летняя Наталья Рагозина рассказала Борису Корчевникову о
разводе со вторым мужем – известным адвокатом Сергеем Жориным. Спортсменка, которую по праву называют царицей
бокса, стала героем сегодняшнего выпуска программы "Судьба человека" на
телеканале "Россия 1".
О расставании Натали Рогозиной и Сергея Жорина стало
известно в апреле нынешнего года. Спортсменка и адвокат юмориста Евгения Петросяна
познакомились на парковке, где перепутали автомобили. Их отношения развивались
стремительно, однако были обречены.
"Мы разные оказались, и слава богу, что все так произошло,
не за 12 лет жизни, а за два года", – сказала Рогозина и попыталась перевести
разговор на другую тему.
Было заметено, что о личной жизни спортсменка говорить не
хочет. "Начинается (смеется). У нас что тут – интриги, расследования?" – отреагировала
она на очередной каверзный вопрос ведущего ток-шоу "Судьба человека". После звезда бокса в шутку сообщила телеведущему, что
чаще всего любопытных "свидетелей убирают". "Ну
до конца программы я, надеюсь, доживу", – не испугался угроз шоумен.
Борис Корчевников, как всегда, отшутился, однако от
намерений докопаться до правды не отказался. Ему удалось "додавить" гостью.
"Я хотела семью, детей. Но не сложилось. Он не был к этому
готов. Но я была счастлива, и это самое главное", – рассказала о причинах развода
Наталья.
Также спортсменка призналась, что ради Жорина бросила
возлюбленного, с которым встречалась 12 лет. О мужчине, который был с рядом с
Натальей долгие годы, мало что известно. В ток-шоу Рагозина
сообщила, что его зовут Федор, с ней он был добрым, чутким и сильным.
"Это был мой выбор, и я ошиблась с ним. Мне нужен сильный
человек. Буду искать сильного, достойного и найду!" – заявила чемпионка в эфире
ток-шоу .