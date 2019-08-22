43-летняя Наталья Рагозина рассказала Борису Корчевникову о разводе со вторым мужем – известным адвокатом Сергеем Жориным. Спортсменка, которую по праву называют царицей бокса, стала героем сегодняшнего выпуска программы Судьба человека на телеканале Россия 1.

43-летняя Наталья Рагозина рассказала Борису Корчевникову оразводе со вторым мужем – известным адвокатом Сергеем Жориным. Спортсменка, которую по праву называют царицейбокса, стала героем сегодняшнего выпуска программы "Судьба человека" нателеканале "Россия 1".О расставании Натали Рогозиной и Сергея Жорина сталоизвестно в апреле нынешнего года. Спортсменка и адвокат юмориста Евгения Петросянапознакомились на парковке, где перепутали автомобили. Их отношения развивалисьстремительно, однако были обречены."Мы разные оказались, и слава богу, что все так произошло,не за 12 лет жизни, а за два года", – сказала Рогозина и попыталась перевестиразговор на другую тему.Было заметено, что о личной жизни спортсменка говорить нехочет. "Начинается (смеется). У нас что тут – интриги, расследования?" – отреагировалаона на очередной каверзный вопрос ведущего ток-шоу "Судьба человека". После звезда бокса в шутку сообщила телеведущему, чточаще всего любопытных "свидетелей убирают". "Нудо конца программы я, надеюсь, доживу", – не испугался угроз шоумен.Борис Корчевников, как всегда, отшутился, однако отнамерений докопаться до правды не отказался. Ему удалось "додавить" гостью."Я хотела семью, детей. Но не сложилось. Он не был к этомуготов. Но я была счастлива, и это самое главное", – рассказала о причинах разводаНаталья.Также спортсменка призналась, что ради Жорина бросилавозлюбленного, с которым встречалась 12 лет. О мужчине, который был с рядом сНатальей долгие годы, мало что известно. В ток-шоу Рагозинасообщила, что его зовут Федор, с ней он был добрым, чутким и сильным."Это был мой выбор, и я ошиблась с ним. Мне нужен сильныйчеловек. Буду искать сильного, достойного и найду!" – заявила чемпионка в эфиреток-шоу .