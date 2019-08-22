Предприимчивый саратовец продает кукурузу якобы с того поля, где аварийно сел Airbus A321. Как рассказывают местные журналисты, мужчина поставил свой импровизированный лоток в элитном поселке Родные просторы, что рядом с селом Усть-Курдюм, и продает початки по 500 рублей за килограмм.

Предприимчивый саратовец продает кукурузу якобы с того поля, где аварийно сел Airbus A321. Как рассказывают местные журналисты, мужчина поставил свой импровизированный лоток в элитном поселке "Родные просторы", что рядом с селом Усть-Курдюм, и продает початки по 500 рублей за килограмм, сообщает телеканал "Россия 24".Столь высокую цену предприниматель объясняет тем, что "та самая кукуруза" после посадки на нее авиалайнера теперь обладает целебными свойствами.Напомним, лайнер A321 "Уральских авиалиний", летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, при взлете столкнулся со стаей птиц. У самолета отказали оба двигателя, однако экипаж сумел посадить машину на ближайшее кукурузное поле. 74 человека получили травмы, но обошлось без жертв. Пилотов удостоили звания Героев России.