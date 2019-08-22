Российская теннисистка Анна Блинкова успешно решила задачу по выходу в третий круг турнира WTA, который проходит в американском Нью-Йорке. В матче второго круга 20-летняя россиянка обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузарнеску.

Российская теннисистка Анна Блинкова успешно решила задачу по выходу в третий круг турнира WTA, который проходит в американском Нью-Йорке. В матче второго круга 20-летняя россиянка обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузарнеску.Несмотря на 12 двойных ошибок Блинковой, встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в ее пользу. Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Отметим, что российская теннисистка пробилась в основную сетку турнира благодаря отказу одной из участниц турнира.Теперь следующей соперницей Блинковой станет первая сеяная на турнире в Нью-Йорке китаянка Ван Цян, матч с которой состоится 22 августа.