Высокий сегмент элитного жилья задает самые актуальные тренды и диктует вектор развития рынка недвижимости.

Инновации в архитектуре, технологиях строительства, планировках и сервисах выступают пионерами в элитных проектах и спустя годы в упрощенном виде становятся доступными в массовом сегменте. Высокая конкуренция, "подрастающее поколение" новых покупателей с другой моделью поведения и быстрое распространение новых технологий заставляют девелоперов элитной недвижимости думать на несколько лет вперед и уже сегодня представлять проекты, интересные покупателям будущего.О том, как девелоперам повысить привлекательность элитной недвижимости в глазах нового поколения миллионеров, рассказывает директор по маркетингу INSIGMA GROUP Кирилл Бортов.В условиях острой борьбы за каждого клиента "с пеленок" инновационный подход в работе над элитными проектами становится не только имиджевым вопросом, но и вопросом выживания на рынке. Ключевыми факторами изменения элитных проектов в России и во всем мире стали запрос со стороны молодых покупателей - на новые форматы жилья, сервисы и подходы к архитектуре и интерьеру.Новые форматы "элитки"Самым актуальным и быстро развивающимся в России стал формат клубных домов. Если раньше такие проекты были востребованы ограниченным кругом семейных покупателей от 45 лет, то сейчас высокий уровень приватности и кастомизации жилья становятся новым стандартом для всего премиум сегмента, в том числе и для молодой аудитории. В Москве в последние два года на элитном рынке можно наблюдать переход от комплексов в премиум-локациях и стандартным набором VIP-опций к уникальным проектам с историей, которые невозможно повторить. Аудитория "элитки" постепенно молодеет и возврат входа в сегмент смещается к отметке "от 30 лет", вместо "от 45 лет".Этот тренд мы почувствовали на себе - в одном из наших de luxe проектов доля покупателей 30-35 лет уже превышает 5-10%. Эксклюзивность помогает привлекать в клубные проекты более молодую аудиторию, стремящуюся к новым форматам. Пентхаусы с мансардами уже давно прижились на столичном рынке, а квартиры и апартаменты с террасами – по-прежнему "штучный" продукт. Мы, например, адаптировали эту идею для апартаментов с собственным патио: именно в этом формате аудитория молодых покупателей представлена в наибольшем объеме. Иные стандарты сегодня применяются и в планировочных решениях элитной недвижимости.Новые формы и возможности планирования внутреннего пространства квартир и апартаментов становятся весомым преимуществом для молодых покупателей, стремящихся к уникальности во всем. Своя квартира и свой дом для них – тоже в значительной степени элемент "самовыражения", который должен отражать их особенности. Молодой клиент стремится получить два в одном – необычный формат, который при этом будет функциональным. Это эргономичные квартиры с гардеробными вместо шкафов, свободными планировками, большими окнами для естественного света, чтобы организовать свою жизнь с комфортом, при этом не демонстрируя излишней роскоши.Еще одним мировым трендом в элитном жилье стала возросшая роль отделки. Динамичная жизнь нового покупателя сокращает средний срок владения недвижимостью во всем мире, в том числе и в России. Сегодня от девелопера ждут продукта, который будет сразу готов к использованию – проживанию, сдачи в аренду или продаже. Времена, когда 100% собственников делали делать ремонт с нуля, остались в прошлом. В Европе предложение элитных квартир и апартаментов с отделкой уже стало обязательной опцией рынка. Российские покупатели по-прежнему хотят, чтобы их квартира или апартаменты были совершенно уникальными, но уже готовы переложить этот вопрос на девелопера и определиться с дизайном на начальном этапе, чтобы на выходе получить готовое решение вплоть до бокалов определенной формы в буфете, сделанном специально по их заказу: поэтому так важны коллаборации девелоперов со знаковыми дизайнерами современности, предлагающими уникальный дизайн квартир "под ключ".Сервис нового поколенияЕще одним важным трендом в элитном сегменте стала новая концепция сервисов. Пункта ресепшн и охраны в лобби уже недостаточно. Молодые бизнесмены живут в режиме постоянного цейтнота, поэтому экономия личного времени становится определяющим фактором. Высококлассный консьерж-сервис, которому жители смогут делегировать все свои бытовых вопросов (заказ билетов на мероприятия и для путешествий, организация транспорта и прочие услуги), способен обеспечить девелоперу успех у молодой аудитории будущего проекта. Для этих целей есть масса приложений, но решить все вопросы через "одно окно" и с персональным подходом – дорогого стоит, и за это готовы платить молодые и богатые покупатели.Высокие запросы современный покупатель элитного жилья предъявляет и к инфраструктуре проекта. Клиент больше не готов раздувать метраж квартиры ради организации кабинета, спортивного зала и вместительной кладовой. Инфраструктура элитного дома сегодня должна решать все вопросы – места для хранения, фитнес-зал, салоны красоты, конференц-залы, коворкинги и так далее. Особое значение приобретают общественные пространства, где можно проводить время с семьей или друзьями, общаться с другими жильцами и даже проводить встречи с деловыми партнерами. Решения, которые предлагают девелоперы, разнообразны – эксплуатируемые крыши, собственный сад или большой внутренний двор, большие общественные зоны.Новая архитектура элитной недвижимостиМиллениалы с деньгами предпочитают жить в модных, но достаточно демократичных проектах. Их привлекают необычные форматы и архитектура – апартаменты в небоскребах "Москва-Сити", пентхаусы с террасами с видом на Кремль, квартиры с патио, умные технологии. Они учились в Лондоне и заканчивали MBA в Гонконге, их не купишь на классицизм и балюстрады. Яркая концепция становится мощным конкурентным преимуществом в элитном сегменте, который насыщен предложением. Молодое поколение покупателей требует переосмысление классического стиля, в котором традиционно исполнялись премиум проекты.Сегодня в тренде история, которая идет рука об руку с современными элементами. Объединение исторической среды или даже исторических памятников с ультра-современной архитектурой – один из самых ярких трендов в Москве. Новаторский подход, нестандартное мышление, эксперимент, wow-эффект – вот чего ожидает новый покупатель от архитектуры своего дома. Несмотря на постоянное расширение сферы влияние миллениалов, рынок элитной недвижимости все еще находится в ожидании их полномасштабного выхода в качестве покупателей. Основу спроса в этом непростом сегменте по-прежнему составляют покупатели поколения X – это семейные люди в возрасте от 45 лет, предпочитающие просторные клубные форматы для постоянного проживания. Однако, доля категория поколения Y возрастной категории 30-35 лет в элитном сегменте неуклонно растет и в интересах девелопера – закладывать эти тренды в проекты уже сегодня, так как завтра они станут абсолютным must have.