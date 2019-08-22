Нашли пятилетнюю девочку, которую почти четверо суток искали в лесах под Нижним Новгородом. Ребенок сам вышел из бурелома на крики поисковиков, которые метр за метром прочесывали местность.

Жива, но очень ослаблена. Нашли пятилетнюю девочку, которую почти четверо суток искали в лесах под Нижним Новгородом.Ребенок сам вышел из бурелома на крики поисковиков, которые метр за метром прочесывали местность. Девочка тут же попросила тортика и воды, сообщает "Россия 24".Сейчас малышка под присмотром врачей. В Минздраве региона сообщили, что состояние тяжелое. Организм сильно обезвожен.Зарина пропала в минувшее воскресенье, когда бабушка оставила ее под присмотром родственника и ушла за грибами. Искали девочку сотни людей — волонтеры, спасатели, полиция, Росгвардия. Участники поисковой операции рассказали, как она проходила."Были проделаны очень масштабные работы с привлечением всех силовых ведомств. Было около 800 человек. Огромная поддержка местного населения. Волонтеры и сотрудники служб совместными усилиями провели огромную работу.С помощью водолазов были осмотрены все водоемы. Велась работа с воздуха вертолетным поисково-спасательным отрядом "Ангел", работали квадрокоптеры. Были откачены семь колодцев, проверены все выгребные ямы", — говорит руководитель пресс-службы поискового отряда "Лиза Алерт" Ксения Кнорре — Дмитриева.