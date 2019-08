Фламандские националисты предложили президенту США Дональду Трампу купить Валлонию за 1 евро. Ранее Трамп выразил желание купить крупнейший остров в мире — Гренландию, но Дания отказалась.

Молодежное крыло бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" опубликовало в "Твиттере" сообщение "Дорогой президент Трамп, один евро — и Валлония ваша. Позвоните нам". К посту они присоединили фотографию валлонского Дюрбюи, в которую добавили изображение нью-йоркского небоскреба Trump Tower.Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa— Jong N-VA (@Jongnva) 21 августа 2019 г.На юге Бельгии, в Валлонии, фламандский юмор с предложением отдать задаром франкофонную часть страны оценили далеко не многие, сообщает "Интерфакс".Ранее Трамп выразил желание купить крупнейший остров в мире — Гренландию. За передачу автономии в бессрочное владение американский президент хотел предложить 600 миллионов долларов ежегодно. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею главы США абсурдом и выразила надежду на то, что это шутка. Тогда Трамп решил отложить свой визит в Данию.