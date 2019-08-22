Главный тренер футбольного Краснодара Сергей Матвеев прокомментировал разгромное поражение быков в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого Олимпиакоса (0:4).

Главный тренер футбольного "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал разгромное поражение "быков" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (0:4)."Атмосфера в раздевалке сейчас далеко не радужная. Игра была равной, однако игроки "Олимпиакоса" реализовали свои моменты, — приводит слова Матвеева Чемпионат.Com. — Из-за травмы Кабеллы нам стало сложно комбинировать на чужой половине поля. А после второго пропущенного гола нам нужно было сесть в оборону, но мы сыграли авантюрно. Теперь мы сосредоточим свои силы на чемпионате России".Напомним, что 27 августа соперникам предстоит провести ответный матч, который состоится в Краснодаре. Победитель противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.