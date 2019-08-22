Анна Исаева работает со звездами не один десяток лет. Она пользуется авторитетом и остается на хорошем счету в среде шоу-бизнеса. Ей доверят, с ней считаются, ее уважают. Юлия Началова даже считала пиарщицу сестричкой. А с Натальей Подольской и мужем Дианы Гурцкая та и вовсе породнилась.

Анна Исаева работает со звездами не один десяток лет. Она пользуется авторитетом и остается на хорошем счету в среде шоу-бизнеса. Ей доверят, с ней считаются, ее уважают. Юлия Началова даже считала пиарщицу "сестричкой". А с Натальей Подольской и мужем Дианы Гурцкая та и вовсе породнилась."Когда-то костюмер Олега Газманова (в свое время Анна Исаева работала с ним. – Прим. ред.) Олеся, моя подруга и жена брата тогдашнего моего мужа, сказала мне: "Хочу, чтобы ты была крестной нашей дочери, потому что, случись чего, например, с самолетом – а я постоянно летаю на гастроли – некому будет ее воспитывать. А тебе я доверяю", – рассказала пиарщица.Не менее звездные крестные родители и у ее сына. "Когда я крестила своего Филиппа, очень дружила уже тогда, в те годы, с Наташей Подольской. У нее еще не было детей. Она стала крестной, – вспомнила Анна. – Вот крестного папу выбирала трудно и долго. Критерий был один. Степень моего доверия к этому человеку должна была зашкаливать. Я понимала: случись чего, он должен будет, несмотря на своих детей, помнить о моем. Жребий пал на Петра Кучеренко, мужа Дианы Гурцкая. Я нашла того, кому могу доверить своего ребенка, случись чего. И Натусик тоже никогда не бросит. Точно это знаю".Выбор крестного отца Исаева объяснила просто: "Я всегда понимала, что Петю очень характеризует выбор жены. Любовь не выбирают, но все же. Петя совершил поступок, посвятив себя и свою жизнь девочке, которой так непросто в быту, не говоря уже о чем-то более сложном..."