Анна Исаева работает с звездами не один десяток лет – она пользуется авторитетом у народа и остается на хорошем счету в среде шоу-бизнеса. Ей доверят, с ней считаются, ее уважают. Покойная Юлия Началова даже считала пиарщицу своей сестричкой. А с Натальей Подольской и мужем Дианы Гурцкой Исаева и вовсе породнилась.

Анна Исаева работает с звездами не один десяток лет – она пользуется авторитетом у народа и остается на хорошем счету в среде шоу-бизнеса. Ей доверят, с ней считаются, ее уважают. Покойная Юлия Началова даже считала пиарщицу своей сестричкой. А с Натальей Подольской и мужем Дианы Гурцкой Исаева и вовсе породнилась."Когда– то костюмер Олега Газманова (с ним Исаева тоже работала в свое время – Прим. ред.) Олеся, моя подруга и жена брата тогдашнего моего мужа, сказала мне: " Хочу, чтобы ты была крестной нашей дочери. Потому что, "случись чего", например, с самолетом, а я постоянно летаю на гастроли, некому будет ее воспитывать. А тебе я доверяю".Не менее звездные крестные родители и у сына самой Исаевой. "Когда я крестила своего Филиппа, я очень дружила уже тогда, в те годы, с Наташей Подольской. У нее еще не было детей. Она стала крестной, – вспоминает Анна. – А вот крестного папу я выбирала трудно и долго. Критерий был один – степень моего доверия к этому человеку должна была зашкаливать. Я понимала, что "случись чего", он должен будет, несмотря на своих детей, помнить о моем. Жребий пал на Петра Кучеренко. мужа Дианы Гурцкой. Я нашла того, кому я могу доверить своего ребенка, "случись чего". И Натусик тоже никогда не бросит. Я точно это знаю".Свой выбор крестного отца Исаева объяснила просто: "Я всегда понимала, что Петю очень характеризует выбор жены. Любовь не выбирают, но все же. Петя совершил поступок, посвятив себя и свою жизнь девочке, которой так не просто в быту, не говоря уже о чем-то более сложном".