Целый месяц певица Глюкоза не сходит со страниц светской
хроники. Поговаривают, что брак артистки дал трещину, а та упорно не хочет
признавать это. Более того, Наталье (настоящее имя звезды) уже приписывают
роман с экс-участником шоу Дом-2 Олегом Майами.
Целый месяц певица Глюкоза не сходит со страниц светской
хроники. Поговаривают, что брак артистки дал трещину, а та упорно не хочет
признавать это. Более того, Наталье (настоящее имя звезды) уже приписывают
роман с экс-участником шоу "Дом-2" Олегом Майами.
Сначала вокалистка не комментировала слухи. Выжидала, когда
шумиха утихнет. Однако досужие сплетники все не унимались. Певице Глюкозе
даже пришлось публиковать ролик, в котором она вместе с супругом смеется над
новостями о скором разводе.
Поддержать Наталью в нелегкой борьбе с завистниками решила
ее коллега – Артистка осудила всех, кто перемывает Глюкозе
косточки.
"Я не понимаю эту тенденцию – копаться в чужом грязном
белье. Я считаю, что так делают только те, у кого нет своей жизни или те, кому
завидно. – успешная, красивая и безумно интересная женщина, у нее
прекрасный муж, и, как мне кажется, счастливый брак. У всех бывают ссоры,
какие-то недомолвки, даже если у них и возник какой-то спор, я не понимаю,
почему люди решили, что они имеют право говорить о том, что они разводятся? Или
о том, кому достанется дача, дети, квартира или что-то еще. Мне искренне жаль
таких людей", – сказала Vicky K в беседе с "Дни.ру".
Ранее бывший житель телестройки, а ныне вокалист
Олег Майами, не смог пройти мимо новостей о своей якобы интрижке с . В Instagram он опубликовал скрин заголовка статьи и иронично
приписал: "Ну что за бред! Не могу же я со всеми спать!"