Группа ученых и дизайнеров представили свое новое изобретение. Его создателями стали Рози Бродхэд и микробиолог Крис Каллеварт из Гентского Университета в Бельгии.

Группа ученых и дизайнеров представили свое новое изобретение. Его создателями стали Рози Бродхэд и микробиолог Крис Каллеварт из Гентского Университета в Бельгии.Новшество представляет собой плотно облегающее боди с длинными рукавами. Этот вид нижнего белья поможет устранить неприятный запах тела. Создатели дали ему название "вторая кожа".Идея заключается во внедрении в ткань живых пробиотических бактерий. Они "исправляют" микробиоту человеческого тела и препятствуют возникновению запаха пота, сообщает Reuters.Использовать пробиотические бактерии предложил Крис Каллеварт. Он считает, что это боди будет крайне полезно людям, активно занимающимся спортом."Мы решили внедрить здоровых бактерий в текстиль, чтобы оздоровить микробиоту, являющуюся причиной неприятного запаха", – объяснила разработчик костюма Рози Бродхэд.По словам создателя, это белье поможет улучшить иммунную систему кожи. Она также добавила, что теперь у людей отпадет потребность в пользовании дезодорантом.Отметим, что "вторая кожа" отлично переносит стирку. Но стоит учесть, что бактерии начнут умирать при температуре выше 30 градусов.