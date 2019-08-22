Злоумышленник, находясь в помещении магазина, заметил на столе забытый кошелек, после чего прикрыл его своей сумкой и незаметно забрал...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское задержали 46-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже кошелька, принадлежащего пожилой женщине.В территориальный отдел полиции с сообщением о краже обратилась 75-летняя москвичка. По ее словам, она забыла кошелек с деньгами в магазине, когда упаковывала продукты. Впоследствии кошелек был похищен неизвестным. Сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого во 2-м Богородском переулке.Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении магазина, заметил на столе забытый кошелек, после чего прикрыл его своей сумкой и незаметно забрал.В настоящее время похищенное изъято и возвращено законной владелице.По данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступление, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73