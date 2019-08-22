В челябинском парке неизвестные переломали деревья. ЧП случилось в ночь на 22 августа в Тракторозаводском районе в Саду Победы, там вандалы массово срубили деревья.

В челябинском парке неизвестные переломали деревья. ЧП случилось в ночь на 22 августа в Тракторозаводском районе в Саду Победы, там вандалы массово срубили деревья.Как сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал", пострадали несколько деревьев в разных местах парка – на Аллее ангела и возле памятника морякам. Жертвами такого своеобразного экологического вандализма стали — одна большая ель и не меньше десятка молодых рябин. Все это обнаружили очевидцы утром, выйдя на прогулку в парк.Судя по масштабу бедствия, деревья испортили не с целью вырубки, а исключительно из хулиганских намерений. Отломанные ветки и стволы разбросаны вокруг. О случившемся уже поставили в известность охрану парка, правоохранительные органы начали проверку.