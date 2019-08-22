С момента смерти Вилли Токарева прошло почти три недели. Надо отметить, что его жена, дети от разных браков и внуки вели себя очень порядочно и достойно – не скакали по диванам на ток-шоу, не давали интервью, не опускались до публичных разборок.

С момента смерти Вилли Токарева прошло почти три недели. Надо отметить, что его жена, дети от разных браков и внуки вели себя очень порядочно и достойно – не скакали по диванам на ток-шоу, не давали интервью, не опускались до публичных разборок.Во время похорон наследники Вилли Токарева дарили всем пришедшим с ним проститься диски – это было очень трогательно и символично. "Не забывайте папу, он достоин!" – просила дочь шансонье.А спустя несколько дней после траурной церемонии семья певца направила в СМИ письмо, где написала: "Благодарим всех, кто выразил свои соболезнования в связи с кончиной Великого Маэстро, кто проводил его в последний путь. Всю жизнь Вилли Токарев посвятил Музыке. Своим творчеством он приносил людям радость. Поэтому его песни так любимы.Они уже давно в генетической памяти нескольких поколений слушателей всего русскоговорящего мира". И этот жест родных покойного артиста тоже достоин уважения.Наконец, стоит отметить поступок молодой вдовы Токарева – киноведа Юлии Бединской-Токаревой. Звездного мужа она хоронила с приколотой на лацкан смокинга его любимой "фирменной" золотой звездочкой. Певец ею очень гордился и с удовольствием рассказывал: "Мне подарили эту звезду, когда впервые пригласили быть почетным гостем на церемонии вручения премии "Оскар".С тех пор ношу эти значки как память. Помимо этого красная звезда – символ советского союза, мне дорога эта память".Напомним, Вилли Токарев 22 мая оказался в реанимации. А скончался он после ухудшения состояния в столичном онкологическом центре 4 августа на 85-м году жизни. Похоронили популярного артиста 9 августа на Калитниковском кладбище Москвы.