Увидев чужие велосипеды у заправочной станции, злоумышленники решили воспользоваться ими, чтобы добраться из Курлово в Гусь-Хрустальный.

18 августа в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный» обратились сотрудницы автозаправочной станции, расположенной вблизи города Курлово. Женщины сообщили о хищении принадлежащих им велосипедов.Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, потерпевшие рассказали, что оставили транспортные средства у здания станции, а сами отправились работать. Пропажу собственницы обнаружили только спустя несколько часов, после чего сразу обратились в полицию.Оперативники по горячим следам провели комплекс мероприятий, в результате которого установили личности и задержали подозреваемых в хищении.Установлено, что 21-летний и 35-летний жители районного центра, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея денег, пытались добраться из Курлово в Гусь-Хрустальный на попутных автомобилях. Попытки оказались безуспешными и фигуранты, увидев у заправки чужие велосипеды, решили воспользоваться ими. В дальнейшем транспортные средства злоумышленники планировали оставить для личного пользования.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.