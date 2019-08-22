Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемыхВ середине августа в дежурную часть полиции обратились сотрудницы автозаправочной станции, расположенной недалеко от города Курлово. Женщины рассказали о пропаже принадлежащих им велосипедов.Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых.Выяснилось, что 21-летний и 35-летний жители районного центра, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея денег, хотели добраться из Курлово в Гусь-Хрустальный на попутных машинах. Попытки оказались безуспешными и мужчины, увидев у заправки чужие велосипеды, решили взять их.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.