Вдова известного шансонье Михаила Круга – Ирина Круг – дала интервью Андрею Малахову. В студии ток-шоу Прямой эфир она сообщила, что в деле об убийстве артиста вскоре поставят точку.

Вдова известного шансонье Михаила Круга – Ирина Круг – далаинтервью Андрею Малахову. В студии ток-шоу "Прямой эфир" она сообщила, что в делеоб убийстве артиста вскоре поставят точку.По словам Ирины Круг, 24 сентября состоится большая пресс-конференция,где будут оглашены результаты расследования, которое затянулось на долгие 17лет. Вдова звезды шансона призналась, что пока не может разглашать детали,однако то, что она узнала от следователя, повергло ее в шок, она как будтозаново пережила события той страшной ночи.Напомним, не так давно отбывающий пожизненный срок в колонии"Полярная сова" бывший киллер банды "Тверские волки"Александр Агеев признался, что присутствовал при убийстве Круга. В роковую ночь на 1июля 2002 года вместе со своим другом Дмитрием Веселовым он проник в домартиста.Отметим, что на днях в доме погибшего шансонье провелиследственный эксперимент. Туда привезли киллера Александра Агеева. Ирина Кругсообщила, что, кроме чистосердечного признания Агеева, есть и другиедоказательства его причастности.Также в ток-шоу вдова шансонье объяснила, почемуразбирательство длилось так долго. "Следствие шло всегда, постоянно менялисьследователи. Просто тогда времена были другие. В 2008 году оно пришло ккакому-то выводу. Я приезжала всегда в Следственный комитет. На протяжении 17лет я знала, что происходит. Я оказывала содействие, я никуда не скрывалась всеэти годы", – поведала Ирина Круг Андрею Малахову.Бывший оперуполномоченный по особо важным делам МВД России Александр Шаркевич, который тоже присутствовал на съемках, сообщил, что "деломКруга" начали заниматься только после 2006 года, точнее после смерти криминальногоавторитета Костенко Александра Ивановича, который носил прозвище "Лом".Костенко был главой одной из четырех группировок, хозяйничающих в то время вТвери. "Тогда их никто не называл "Волками" их называли "Ломовские", -подчеркнул Шаркевич."Эти граждане,которые: один сознался, а тело второго (Дмитрия Веселова – прим-ред.) недавнооткопали в лесополосе, вот они были членами его группировки", – рассказал бывшийоперуполномоченный.Добавим, что эксперты программыне исключают,что Александр Агеев сознался в преступлении для того, чтобы на время следственныхдействий получить послабление режима, попасть в условия более мягкогосодержания. Агееву всего 41 год, остатоксвоей жизни он проведет в колонии, возможно, он таким образом организовал себесмену обстановки.