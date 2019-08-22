Вдвое уменьшить зоны контроля, в которых тушение пожаров не ведется, заявил заведующий лабораторией лесной пирологии красноярского Института леса имени В.Н. Петр Цветков. По его словам, сейчас пожары не тушатся на половине лесного фонда России. Зона контроля должна быть сокращена до 45-47% от ныне существующей.

Вдвое уменьшить зоны контроля, в которых тушение пожаров не ведется, заявил заведующий лабораторией лесной пирологии красноярского Института леса имени В.Н. Петр Цветков. По его словам, сейчас пожары не тушатся на половине лесного фонда России. Зона контроля должна быть сокращена до 45-47% от ныне существующей. Таким образом зона, где пожары не будут тушить, сократится до четверти площади российских лесов.Наибольший ущерб наносят именно пожары в зоне контроля, подчеркнул Петр Цветков. Это, например, в Эвенкии и на Севере, где огонь распространяется на огромные территории, сообщает "Интерфакс". После пожаров экологические функции северных (бореальных) лесов не восстанавливаются в течение десятилетий, добавил директор Института леса Александр Онучин. Поэтому управление лесами должно выйти на новый уровень. При этом Онучин не исключает проведение профилактических выжиганий леса для профилактики лесных пожаров. Но с одним "но": решения должны принимать профессионалы, которые знают и любят лес.Ученый призвал не подпускать на пушечный выстрел к управлению лесами тех, кто не в состоянии отличить здоровый лес от ветровала."А такие люди есть у нас", — с сожалением отметил Александр Онучин.Современные системы мониторинга, технологии космического мониторинга термических аномалий на поверхности Земли и анализ распространения аэрозолей позволяют обнаруживать очаги пожара в один гектар, пояснил зампредседателя ученого совета новосибирского Института вычислительных технологий Андрей Юрченко. Эти очаги довольно быстро тушатся. Сибирские ученые разработали и направили в РАН проект "Национальной экологической платформы". Она подразумевает привлечение научных институтов к решению проблем предотвращения и прогнозирования лесных пожаров, обеспечению экологической безопасности в горной промышленности, решению проблем озера Байкал. Кроме того, Минприроды направило в правительство предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами. Среди них изменение законодательства и сокращение площади зон контроля. Также предлагается, чтобы за принятие решений о борьбе с огнем в лесах отвечали не местные власти, а федеральный центр.В 2019 году огонь прошел в лесах Сибири 4 миллиона гектаров, а из-за природных лесных и степных пожаров в стране выгорело 15 миллионов гектаров. Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 миллиардов рублей.