Материальный ущерб составил более 1,7 миллиона рублей

Материальный ущерб составил более 1,7 миллиона рублейПрокуратура выявила факт незаконной вырубки деревьев в запретной полосе вдоль водных объектов на территории Собинского лесничества.При осмотре лесного участка выяснилось, что неизвестные лица спилили больше 70 сосен, которые уложили в штабеля в границах места вырубки. По предварительному расчету лесничества материальный ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.Материалы проверки прокуратуры направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.