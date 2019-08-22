В аэропорту города Сочи сообщили, что самолеты, которые прибывают, не могут зайти на посадку из-за грозового фронта над городом.

В аэропорту города Сочи сообщили, что самолеты, которые прибывают, не могут зайти на посадку из-за грозового фронта над городом. Несколько бортов отправлены на запасной аэродром в Краснодаре.Пресс-служба аэропорта подтвердила эту информацию, добавив, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, передает ТАСС.Количество задержанных рейсов не уточняется, но по данным онлайн-табло аэропорта Сочи задержано прибытие не менее девяти рейсов (на 22.30).