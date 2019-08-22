В полицию поступила информация о том, что в Гончарном проезде неизвестный предлагает к продаже предмет, схожий с наградой...

Сотрудники службы участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственной награды СССР – Ордена Красной Звезды.В полицию поступила информация о том, что в Гончарном проезде неизвестный предлагает к продаже предмет, схожий с наградой.В ходе обхода территории полицейские выявили и задержали подозреваемого. Как выяснилось, мужчина пытался сбыть Орден Красной Звезды. Согласно заключению эксперта изъятый предмет является подлинной государственной наградой СССР.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61