В московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина заявили, что не будут увольнять врачей, а в появившемся в Интернете приказе говорится о незанятых вакансиях, сформированных еще в прошлом веке.

В московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина заявили, что не будут увольнять врачей, а в появившемся в Интернете приказе говорится о незанятых вакансиях, сформированных еще в прошлом веке.Центр имени Блохина находится на Каширском шоссе в Москве и является одной из крупнейших онкоклиник России.Как заявили в пресс-службе центра, массовые увольнения работающих сотрудников НМИЦ онкологии имени Блохина не планируются. В настоящее время проходит плановое сокращение вакантных ставок, передает "Интерфакс".В клинике сообщили, что штатное расписание НМИЦ онкологии было сформировано еще в 90-е годы ХХ века.В клинике подчеркнули, что за изменениями в штатном расписании не последует закрытие структурных подразделений, увольнение сотрудников и сокращение объема медицинских услуг."Пациенты по-прежнему будут в полном объеме получать качественные медицинские услуги", — заверили в онкоцентре.Альянс врачей заступился за сокращаемых, заявив, что "без мнения профсоюза сократить работников нельзя".Это не первый случай, когда в центре Блохина вскрываются "огрехи" многолетней давности. Так, в декабре 2018 года в клинике были обнаружены неучтенные и неопознанные трупы. Проверку проводил СК РФ по Москве. По некоторым данным, трупы пролежали в морге с начала 2000-х годов, не дождавшись вскрытия.