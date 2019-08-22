Арбитражный суд не удовлетворил иск ГУП «Тепличный»

Арбитражный суд не удовлетворил иск ГУП «Тепличный»Арбитражный суд Владимирское области рассмотрел иск от комбината «Тепличного» к своему экс-директору Виктору Шляхову. Комбинат пытался взыскать с бывшего руководителя больше 44 миллионов рублей, ссылаясь на материалы уголовного дела. В такую сумму следствие оценило ущерб «Тепличному» неэффективным управлением Шляхова. Однако иск был отклонен.Напомним, Ленинский районный суд города Владимира приговорил Виктора Шляхова к 8-ми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 20 миллионов рублей.