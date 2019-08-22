В Сочи продолжается грандиозный музыкальный фестиваль Звезды Русского радио. Семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской представила полуторчасовой живой сэт из своих главных хитов. Причем в середине выступления полил дождь, а раскаты грома порой заглушали басы на сцене. Но никто из зрителей открытой площадки не ушел – Зурбаган и Стюардессу по имени Жанна народ пел хором. А за кулисами Преснякова-младшего под зонтом встречал корреспондент Дни.ру.

В Сочи продолжается грандиозный музыкальный фестиваль "Звезды "Русского радио". Семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской представила полуторчасовой "живой" сэт из своих главных хитов. Причем в середине выступления полил дождь, а раскаты грома порой заглушали басы на сцене. Но никто из зрителей открытой площадки не ушел – "Зурбаган" и "Стюардессу по имени Жанна" народ пел хором. А за кулисами Преснякова-младшего под зонтом встречал корреспондент "Дни.ру".Первенцу Владимира Преснякова Никите 28 лет, он сам семейный человек. Но приходится ему, по мнению знаменитого отца, несладко – надо постоянно доказывать, что он не только сын и внук знаменитых людей, но и сам чего-то стоит, сам талантлив и интересен."Я его никогда не отговаривал от занятий музыкой, но в его шкуре я бы никому быть не пожелал, – признался Владимир Пресняков в интервью "Дни.ру". – Прекрасно знаю, что он ощущает, потому что тоже это проходил в молодости, имея знаменитых родителей-артистов, но в ту пору не было гаджетов, соцсетей, интернета, хейтеров и безумной прессы"."Никите сегодня нельзя просто выйти и погулять по Москве, это же чудовищно, – вздыхает Владимир Пресняков. – Три назад он меня спросил: "Пап, ты давно гулял по Москве?" Я ответил, что давно. "А ты попробуй, выйди на улицу!" – посоветовал Никита. И мы пошли на Арбат. Нам не дали спокойно походить – все время какие-то селфи, фотографии, автографы, толпы, крики. Еле ноги унесли!""Я молю бога, чтобы все эти испытания закалили сына, стали его силой, – говорит Пресняков. – И я, и Алла Пугачева, и Кристина Орбакайте всегда учили его не реагировать на прессу, которая всегда несправедливо бьет Никиту. Но только благодаря жене (Алена Краснова, с которой в браке уже два года – Прим. ред.) он смог как-то успокоиться и примириться с действительностью".