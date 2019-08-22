Специалисты ведут корректировку схемы обращения с ТКО

Специалисты ведут корректировку схемы обращения с ТКОВо Владимирской области заключили соглашение с региональным оператором по обращению с ТКО, который будет обслуживать Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы. Им стала муромская компания «ЭКО-Транс».Как рассказали в департаменте ЖКХ, одновременно с проведением конкурсов по выбору региональных операторов, специалисты ведут корректировку схемы обращения с ТКО. Они формируют новый перечень объектов обработки, утилизации и захоронения отходов, оптимизируют логистику транспортирования отходов, а также корректируют данные о фактических объёмах транспортирования отходов и многое другое.По распоряжению Владимира Сипягина в новую территориальную схему не будет включён ввоз на территорию Владимирской области мусора из других регионов.