Владимирская птицефабрика «Центральная» планирует к концу 2022 года выйти на полную проектную мощность

Владимирская птицефабрика «Центральная» планирует к концу 2022 года выйти на полную проектную мощность22 августа Губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русское поле» Антон Романов подписали протокол об осуществлении инвестиций в производство мяса утки на базе птицефабрики «Центральная» в микрорайоне Энергетик города Владимира.«Создаваемое на владимирской птицефабрике производство утки имеет потенциал стать одним из крупнейших в России. Этот рынок в нашей стране пока не очень развит, в прошлом году было выпущено всего 60 тысяч тонн продукции. К концу 2022 года агрохолдинг «Русское поле» планирует выйти на полную мощность и производить до 18 тысяч тонн мяса утки в год. Это около трети всего российского рынка!» – подчеркнул Губернатор.В деловой встрече, в рамках которой состоялось подписание протокола об осуществлении инвестиций, приняли участие врио первого заместителя Губернатора области Максим Брусенцов и руководители ряда департаментов и комитетов областной администрации, исполнительный директор ООО «Птицефабрика «Центральная» Руслан Багманов, авторитетные эксперты в сфере птицеводства из России и Китайской Народной Республики, а также специалисты в области международных стандартов «Халяль».Сертификат «Халяль» на мероприятии вручил Антону Романову директор научно-исследовательского центра религиозного питания города Москвы Алимджан Галеев. Документ свидетельствует о выполнении компанией самых высоких требований к качеству выпускаемой продукции.Птицефабрику ждут большие перемены. До настоящего времени она специализировалась на выпуске мяса цыплят-бройлеров. В течение ближайших двух лет произойдёт постепенная смена её специализации. Предприятие перейдёт на производство мяса утки английской селекции породы «Черри Велли». Владимирская утятина уже в сентябре появится магазинах собственной сети компании «Русское поле», 25 из них расположены в нашем регионе.Агрохолдинг «Русское поле», в состав которого входит птицефабрика «Центральная», планирует инвестировать в её модернизацию более 900 млн рублей. На предприятии планируется организовать полный цикл производства от поступления инкубационного яйца до выпуска готовой продукции. Запланирована реконструкция 59 цехов, в том числе инкубатора, цеха откорма и убоя, строительство очистных сооружений и дезбарьеров, а также нового производства охлажденных полуфабрикатов.Владимирская птицефабрика «Центральная» планирует к концу 2022 года выйти на полную проектную мощность. Здесь будет работать уже около 400 человек. Инвестор намерен создать более 50 новых рабочих мест. В планах – выпуск до 18 тыс. тонн продукции в год.Инвестором рассматривается вариант привлечения крестьянско-фермерских хозяйств Владимирской области к выращиванию утят. По такой схеме, когда фермерские хозяйства занимаются выращиванием птицы и убоем, а дальше направляют продукт на фабрику, работают производители за рубежом. Это позволяет максимально сохранить поголовье от распространения заболеваний, объяснил Антон Романов. В частности, подобная схема реализуется в Китае, с которым агрохолдинг «Русское поле» активно сотрудничает.По словам одного из крупнейших производителей утки в Китае Баочи Сю (его компания производит не менее 240 тысяч тонн мяса утки в год), КНР поставляет на внутренний и внешний рынки около 6 млн тонн утятины в год, но потребности населения страны в ней гораздо больше. Россия и владимирская птицефабрика в частности, может стать экспортёром мяса утки в Китай, мусульманские страны и не только. Как подчёркивают эксперты, спрос на белковую продукцию в мире год от года растёт.Владимир Сипягин отметил своевременность начинания инвестора: «Как подчеркнул в февральском Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин, «сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для продвижения новых продуктов и услуг». Наша общая инициатива нужна жителям области и государству в целом».Поэтому, отметил Губернатор, инвестор продолжит получать поддержку со стороны области. В подписанном сегодня инвестиционном протоколе предусмотрены меры по содействию компании в обеспечении расширяющегося производства электроэнергией, газо- и водоснабжением, водоотведением, дорожной инфраструктурой.Генеральный директор агрохолдинга «Русское поле» выразил искреннюю благодарность администрации Владимирской области за сотрудничество, за уже оказанную и гарантированную протоколом об осуществлении инвестиций поддержку.