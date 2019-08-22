Случай произошел на Суздальском проспекте

Случай произошел на Суздальском проспектеСотрудники МЧС спасли жительницу Владимира, которая чуть не упала с 4-го этажа одной из многоэтажек на Суздальском проспекте. Об этой истории рассказали начальник караула Алексей Ежов, а также помощник Алексей Новожилов.Примерно в 5 часов вечера в МЧС поступило сообщение, что на фасаде многоэтажки висит женщина. Прибывшие на место спасатели увидели, что она висит вниз головой. От падения её спасало только то, что стопой женщина зацепилась за оконную раму.Спасатели растянули батут на земле, затем вскрыли дверь в квартиру. Алексей подошёл к балкону, на котором висела женщина, взялся её за руку и втянул обратно в квартиру. Спасенную женщину передали приехавшим врачам.