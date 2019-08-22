В конце митинга, обещают активисты, участники мероприятия сделают парку подарок ко дню рождения

В конце митинга, обещают активисты, участники мероприятия сделают парку подарок ко дню рожденияВ субботу, 24 августа, в 17:00 во Владимире состоится митинг против застройки полей рядом с парком «Дружба».Митинг, как сообщают организаторы, согласовали с мэрией. Активисты согласились на предложение властей провести его недалеко от парка «Дружба», в районе перелеска и конюшни.До этого активисты дважды подавали заявки на проведение митинга на площади Победы, а также на территории самого парка, однако разрешения не добились.В конце митинга, обещают активисты, участники мероприятия сделают парку подарок ко дню рождения.