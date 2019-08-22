Вместо ежемесячного приобретения бумажного проездного за 1,5 тыс руб. нужно будет один раз приобрести транспортную карту

Вместо ежемесячного приобретения бумажного проездного за 1,5 тыс руб. нужно будет один раз приобрести транспортную картуТеперь владимирцы могут купить транспортную карту для проезда в автобусах и троллейбусах в киосках «Роспечать». А в сентябре она должна заменить проездные для проезда в «АДМ», «Владимирпассажиртрансе» и «Виктории».Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Андрей Шохин. Теперь вместо ежемесячной покупки бумажного проездного за 1,5 тысячи рублей нужно будет один раз приобрести транспортную карту, а затем пополнять ее на эту же сумму.