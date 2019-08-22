В России выросло число ипотечных заемщиков с доходом до 20 тысяч, которые больше половины заработанного тратят на платежи по кредиту.

Во втором квартале 2019 года таких заемщиков было 23,9% от общего числа, годом ранее – 21,9%, говорится в сообщении Объединенного бюро кредитных историй.Более половины дохода на ипотечные платежи тратили 16,4% заемщиков с доходом от 20 до 50 тысяч рублей, год назад их было 14,2%. В сегменте с доходом от 50 до 100 тысяч рублей больше половины на выплату ипотеки тратят 11,2% заемщиков (9% год назад). Среди заемщиков с доходом свыше 100 тысяч рублей таких насчитывается 8,4% (6,5% годом ранее).Между тем, по данным международной аналитическо-консалтинговой компании FinExpertiza россияне задолжали по ипотечным кредитам 7 триллионов рублей – это рекордный показатель за всю историю. Более трети задолженности приходится на Москву, Петербург и Подмосковье.Эксперты отмечают, что долги растут из-за финансовой неграмотности россиян – многие берут ипотек, не просчитывая доходы и долгосрочные риски.