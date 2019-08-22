Президент России Владимир Путин в Хельсинки провел переговоры с главой Финляндии Саули Ниинисте. Встреча началась с забавного казуса, который попал на видео и был опубликован в Сети.

Президент России Владимир Путин в Хельсинки провел переговоры с главой Финляндии Саули Ниинисте. Встреча началась с забавного казуса, который попал на видео и был опубликован в Сети.После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин продолжает совершать визиты европейским лидерам. На этот раз он посетил Финляндию, где встретился с Саули Ниинисте.Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в своем Twitter поделился записью забавного казуса, с которого началась встреча политиков. "Забыли сфотографироваться, пришлось вернуться", – написал журналист. На видео запечатлен момент встречи Владимира Путина и Саули Ниинисте. Президент России выходит из машины и жмет руку своему финляндскому коллеге, после чего оба устремляются внутрь здания. По просьбам собравшихся фотографов они останавливаются и еще раз жмут друг другу руки – для снимков.Президент Финляндии начал переговоры с того, что поприветствовал российского лидера на русском языке. "Я рад новой встрече", – цитирует Саули Ниинисте. Политик признался, что в стране очень внимательно следили за переговорами Путина и Макрона. Их считают успешными. "В настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты", – добавил он.Переговоры продлились чуть больше часа. Как объявил по итогу встречи Владимир Путин, 21 августа была завершена работа на финляндском участке "Северного потока-2".Также российский президент ответил на вопрос о своих планах на будущее после 2024 года. "Об этом рано говорить – сегодня еще 2019-й", – заметил президент России.