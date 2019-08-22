Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит порассуждать о внутренней политике и отношениях с другими странами, но крайне редко рассказывает о личном. Во время недавнего посещения предприятия ЛидаТехмаш в городе Ивье лидер братской республики был необычайной откровенен и сделал важное заявление. Оно прозвучало спустя 10 дней после серьезного разговора Батьки о ситуации в здравоохранении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит порассуждать о внутренней политике и отношениях с другими странами, но крайне редко рассказывает о личном. Во время недавнего посещения предприятия "ЛидаТехмаш" в городе Ивье лидер братской республики был необычайной откровенен и сделал важное заявление. Оно прозвучало спустя 10 дней после серьезного разговора Батьки о ситуации в здравоохранении.На предприятии Лукашенко осмотрел экспериментальнуюсельскохозяйственную технику. Образцы ему явно понравились: он признался,что готов испытать их на собственном участке.Далее белорусский лидер разоткровенничался и добавил, что вего распоряжении 47,2 гектара земли. После чего Лукашенко стал перечислять,какие культуры возделывает на участке. Разумеется, главное место в хозяйствепрезидента Белоруссии занимает картошка.Также политик выращивает "в малых объемах" лук,свеклу, морковь и другие овощи. В этом году, признался Лукашенко, он впервыепосеял пшеницу. "Пять гектаров я взял посеял, 92 центнера – я даже недумал, что столько будет", – рассказал глава государства.За неделю до визита в Ивье у Александра состоялсянепростой разговор по медицинской теме. Президент Белоруссии встретился сминистром здравоохранения Владимиром Караником и поднял вопрос завышенных ценна лекарства.По его словам, необходимо принять срочные меры дляисправления ситуации. "Вы, работая в основном звене нашегоздравоохранения, знаете болевые точки и "болезнь" нашегоздравоохранения", – обратился Лукашенко к чиновнику.Президент посоветовал обратить внимание на импортозамещениев медицине. Недопустимо, чтобы страна тратила на закупку лекарств за рубежом до500 миллионов долларов, возмутился .