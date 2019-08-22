Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит порассуждать о внутренней политике и отношениях с другими странами, но крайне редко рассказывает о личном. Во время недавнего посещения предприятия ЛидаТехмаш в городе Ивье лидер братской республики был необычайной откровенен и сделал важное заявление. Оно прозвучало спустя 10 дней после серьезного разговора Батьки о ситуации в здравоохранении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит порассуждать о внутренней политике и отношениях с другими странами, но крайне редко рассказывает о личном. Во время недавнего посещения предприятия "ЛидаТехмаш" в городе Ивье лидер братской республики был необычайной откровенен и сделал важное заявление. Оно прозвучало спустя 10 дней после серьезного разговора Батьки о ситуации в здравоохранении.
На предприятии Лукашенко осмотрел экспериментальную
сельскохозяйственную технику. Образцы ему явно понравились: он признался,
что готов испытать их на собственном участке.
Далее белорусский лидер разоткровенничался и добавил, что в
его распоряжении 47,2 гектара земли. После чего Лукашенко стал перечислять,
какие культуры возделывает на участке. Разумеется, главное место в хозяйстве
президента Белоруссии занимает картошка.
Также политик выращивает "в малых объемах" лук,
свеклу, морковь и другие овощи. В этом году, признался Лукашенко, он впервые
посеял пшеницу. "Пять гектаров я взял посеял, 92 центнера – я даже не
думал, что столько будет", – рассказал глава государства.
За неделю до визита в Ивье у Александра состоялся
непростой разговор по медицинской теме. Президент Белоруссии встретился с
министром здравоохранения Владимиром Караником и поднял вопрос завышенных цен
на лекарства.
По его словам, необходимо принять срочные меры для
исправления ситуации. "Вы, работая в основном звене нашего
здравоохранения, знаете болевые точки и "болезнь" нашего
здравоохранения", – обратился Лукашенко к чиновнику.
Президент посоветовал обратить внимание на импортозамещение
в медицине. Недопустимо, чтобы страна тратила на закупку лекарств за рубежом до
500 миллионов долларов, возмутился .