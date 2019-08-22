Недавно российский футболист Дмитрий Тарасов стал участником громкого скандала. Он долго оставался в стороне, но, наконец, высказался на этот счет.

Недавно российский футболист Дмитрий Тарасов стал участником громкого скандала. Он долго оставался в стороне, но, наконец, высказался на этот счет.Как оказалось, спортсмен не видит ничего плохого в своем поступке. "Ну и что тут такого? Я вижу в храме столько людей, которые одеты не так, как нужно. И что мне теперь их всех фотографировать и публиковать? Человек зашел в церковь помолиться, и неважно, в чем он", – заявил Тарасов.Дмитрий признается, что давно привык к пристальному вниманию. Он утверждает, что многое из того, что о нем пишут – грязная ложь. Тем не менее, от этого страдает его репутация. Многие незаслуженно, по мнению полузащитника, считают его плохим человеком."У меня все хорошо, рядом прекрасная семья, моя опора. Я счастлив. У меня давно выработался иммунитет на негатив", – отметил экс-супруг Ольги Бузовой.Напомним, весь сыр-бор загорелся 6 августа. Тарасов опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок из церкви. Вот только пользователи Сети сочли его внешний вид неподобающим для такого места. Футболист был одет в джинсовую куртку с надписью "Богатая задница" на английском языке. Критики моментально завалили его гневными высказываниями в комментариях.