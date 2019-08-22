Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Каналы Джастину Трюдо, чтобы обсудить с ним перспективы возвращения России в G8. О том, что большая семерка уже в самое ближайшее время может вновь стать восьмеркой заговорили после встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном.

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Каналы Джастину Трюдо, чтобы обсудить с ним перспективы возвращения России в G8. О том, что "большая семерка" уже в самое ближайшее время может вновь стать "восьмеркой" заговорили после встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном.Несмотря на то, что в центре внимания во время встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона были вопросы европейского пути России, а также перспективы двустороннего сотрудничества, самое пристальное внимание прошедшему мероприятию уделили украинские эксперты и политики. По их единодушному мнению, прошедшее мероприятие стало однозначным триумфом Москвы и разгромным фиаско Киева.Ситуация накалилась еще больше после того, как мировая общественность начала обсуждать перспективы возвращения России в G8. Для украинских властей и лично Владимира Зеленского подобная перспектива, судя по публичным заявлениям специалистов, сродни абсолютному разгрому. Неудивительно, что в таких условиях президент Украины бросился по миру искать союзников.Так, специально чтобы обсудить будущее России в "большой восьмерке" позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает издание "Обозреватель". Он выразил своему собеседнику благодарность за "решительную позицию" по этому вопросу. Ранее канадские власти выступили против идеи возвращения России в G8 до того, как она выполнит некие условия. Кроме того, Зеленский договорился с Трюдо вернуться к обсуждению этого же вопроса после завершения саммита G7 во Франции.Напомним, первым из западных лидеров, решившихся озвучить необходимость возвращения России в "большую восьмерку" стал президент Франции Эммануэль Макрон. Сделал он это во время личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Позже эту инициативу поддержал президент США Дональд Трамп.Несмотря на то, что никакого решения еще не принято, этого хватило для того, чтобы у украинских политиков началась настоящая паника. Позицию признали однозначно провальной.